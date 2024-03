Luca Nardi batte Novak Djokovic

(Di martedì 12 marzo 2024) Continua il sogno di, il giovane tennista azzurro che da qualificato ha raggiunto il terzo turno del torneo MAster 1000 di Indian Wells. L'italiano poche ore fa ha superato, numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo. L'italiano ha vinto in tre set (6-4, 3-6, 6-3); ora agli ottavi di finale troverà lo statunitense Tommy Paul

Impresa Nardi a Indian Wells, elimina Djokovic al 3^ turno: INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Clamorosa impresa di Luca Nardi al “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexipave) all’Indian Wells Garden e dotato di un montep ...lanuovasardegna

Nardi si ferma, ma la palla è buona (e fa punto). Djokovic non ci sta, show con il giudice di sedia: «Mi stai prendendo in giro»: Luca Nardi ha vinto il primo set 6-4 ma sta perdendo 2-0 il secondo. L'impresa di battere Novak Djokovic a Indian Wells non si era ancora compiuta. È sotto di un break ma ha la ...ilmessaggero

Quanti soldi ha guadagnato Luca Nardi battendo Djokovic Montepremi e cifre a Indian Wells: Luca Nardi ha firmato un'autentica impresa al Masters 1000 di Indian Wells, sconfiggendo il numero 1 del mondo al termine di una memorabile partita entrata già di diritto nella storia del tennis trico ...oasport