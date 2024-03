Luca Nardi batte Djokovic a Indian Wells | ha gli amuleti giusti per un’altra impresa!

(Di martedì 12 marzo 2024) La grandinata dell’alba di oggi (al mio paese) è stata insolita, sorprendente, ma nulla a confronto con la scarica di vincenti (36) che, sulla costa Ovest degli Stati Uniti, si erano appena abbattuti su Novak, pesarese di 20 anni, ha battuto il numero 1 serbo 6-4 3-6 6-3 al terzo turno di. È già un’che non molti possono vantare in carriera, infatti è solo il nono italiano are il numero 1 ATP, il quarto giocatore dal ranking più basso (123) are il n°1 in un Masters 1000 e il terzo fuori dalla top 100 are. Ma la grandine di marzo diventa ghiaccio bollente se tutto questo è stato fatto da un “lucky loser”, “perdente fortunato”. La traduzione pedissequa ...

