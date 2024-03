Luca Nardi | balzo nel ranking | rompe il tabù top 100 e può salire ancora

(Adnkronos) – Dopo due ore e venti di gioco, Luca Nardi – numero 123 del mondo e in tabellone come lucky loser – ha battuto il 36enne serbo Novak Djokovic , numero 1 del mondo e prima testa di ... (seriea24)

Luca Nardi non ci crede, scuote la testa, il polsino fosforescente in mano e delle lacrime che nemmeno vogliono scendere. Il pubblico è in delirio perché non capita spesso, di vedere il numero 123 ... (ultimouomo)