Luca Argentero e Stefano Fresi nei panni di due uomini agli antipodi che imparano a conoscersi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 12 marzo 2024) Accettare di vivere la vita di un’altra persona per salvare il proprio posto di lavoro. È Al posto tuo, film cone Ambra Angiolini in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Una commedia che mostra, attraverso un espediente al limite dell’assurdo, le insidie del mondo del lavoro, ma anche la necessità di mettersi in discussione. “Doc – Nelle tue mani 3” la clip cone Sara Lazzaro ...