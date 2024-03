Lotta e prevenzione al tumore al seno | torna Bicinrosa del Campus Bio Medico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma –la pedalata solidale, per sensibilizzare sull’importanza delladelal, attraverso lo sport e i corretti stili di vita,. La manifestazione è organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico UniversitarioBio-. L’obiettivo è sostenere la ricerca e promuovere i corretti stili di vita. E domenica 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Salute, l’evento si svolgerà nei pressi della Stadio Nando Martellini a Roma. Come fa sapere il comunicato stampa del PoliclinicoBio, il percorso si snoderà su Via Antonina, con partenza e arrivo al Martellini. Il programma dell’evento Ore 10.00 – ritrovo Ore 11.30 – partenza Ore 12.00 – arrivo Questo il link ...