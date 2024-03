Lotta ai disturbi alimentari | il 15 marzo l’Arco di Traiano verrà illuminato di lilla

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale per lacontro idel comportamento alimentare,didi. Il Comune di Benevento, per volontà del sindaco Clemente Mastella, ha infatti aderito all’iniziativa promossa a livello nazionale da ANCI e Never Give Up Onlus per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dei, nello specifico anoressia e bulimia, che rappresentano la prima causa di morte tra gli adolescenti. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto, mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. Un dato drammatico che fa comprendere ...