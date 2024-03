Loredana Bertè ricoverata dopo un malore | annullato il concerto a Roma

(Di martedì 12 marzo 2024) In queste ore l’attenzione dei media si è focalizzata su, la quale è stata trasportata in ospedale a causa di un. Stando a quanto rivelato dal suo staff, la cantante ha accusato un improvviso dolore addominale che l’ha costretta ad annullare ilche era previsto aper l’11 marzo 2024. Tanta la preoccupazione dei suoi supporters che ora attendono di capire quale siano le sue condizioni di salute. A quanto pare, dagli ultimi aggiornamenti, lasi sarebbe ripresa.: tanta paura per la cantante L’11 marzo 2024 era in programma ildial Teatro Brancaccio di. Una festa per cantare i successi dell’artista, ...

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 In ansia per Loredana Bertè . Di nuovo. Perché già lo scorso maggio l’amata cantante era riapparsa dopo una lunga assenza per problemi di salute. All’improvviso ... (dayitalianews)

La cantante Loredana Bertè è stata ricoverata d’urgenza a Roma per un malore. Lo staff della Bertè ha comunicato l’annullamento del concerto previsto per l’11 marzo al Teatro Brancaccio di Roma , ... (zon)

Loredana Bertè, un malore improvviso e il ricovero: Un malore improvviso e il ricovero in una clinica di Roma , in zona Gianicolo, per accertamenti. Loredana Bertè ieri sera non si è esibita al teatro Brancaccio: la tappa del suo Manifesto tour è stata rinviata al 15 maggio , come ha annunciato su Instagram il suo staff. "Siamo veramente ...

Loredana Bertè ricoverata, le reazioni dei fan: 'Si leggono commenti da brividi' (VIDEO): In ansia per Loredana Bertè. Di nuovo. Perché già lo scorso maggio l'amata cantante era riapparsa dopo una lunga assenza per problemi di salute . All'improvviso l'annuncio che allarma i fan euforici per il ritorno ...