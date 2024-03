(Di martedì 12 marzo 2024) Ledilunedì 11 marzo in una clinica privata di Roma, sarebbero «stabili e non sembrano destare». Lo confermano a Repubblica fonti vicine alla cantante. Nella serata di ieri,«ha accusato unaddominale» che l’ha costretta ad annullare la data al Teatro Brancaccio della Capitale. Posticipata, poi, al 15 maggio. I medici della struttura stanno proseguendo gli accertamenti. Non sono però noti i tempi di guarigione. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, l’artista avrebbe accusato i dolori in mattinata. Quando il malessere è peggiorato, scrive l’agenzia di stampa, è stata visitata da un medico che ha consigliato il ricovero. Il Manifesto tour di, che arriva ...

Personaggi tv. Loredana Bertè , scoppia il caos dopo il malore : “Tutto finto” – Loredana Bertè ha annullato il concerto al teatro Brancaccio di Roma previsto per l’11 marzo 2024 perché colpita da ... (tvzap)

Loredana Bertè : ricoverata d’urgenza per un improvviso addominale che ha richiesto delle visite. Saltato il concerto a Roma Loredana Bertè : ricoverata d’urgenza per un improvviso addominale che ... (puntomagazine)

Ansia e preoccupazione per Loredana Bertè , in seguito al malore che l’ha colpita nella giornata dell’11 marzo e che l’ha costretta a non prendere parte ad un suo concerto previsto in serata. Ma a ... (caffeinamagazine)

Loredana Bertè ricoverata per malore improvviso: Un malore improvviso ha costretto la cantante Loredana Bertè ad annullare il concerto a Roma previsto per ieri sera al Teatro Brancaccio. Annullato il concerto di Loredana Bertè a Roma per un malore Un dolore addominale ha portato la cantante di ...

Loredana Bertè ricoverata dopo il malore improvviso: "Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni": Le condizioni di Loredana Bertè, ricoverata lunedì 11 marzo in una clinica privata di Roma, sarebbero "stabili e non sembrano destare particolari preoccupazioni". Lo confermano a Repubblica fonti vicine alla cantante. ...