Loot 2 | trama | trailer e data di uscita della seconda stagione della serie comica Apple TV+

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 12 marzo 2024) Se come noi vi siete divertiti con la prima, preparatevi per la2 di, lainterpretata e prodotta da Maya Rudolph nei panni di una "ex moglie di miliardario americano". Ecco tutto quello che c'è da sapere e da vedere su2, dal cast alla, dalalla...