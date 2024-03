Lombardia | Maione | ’65mln per bonificare 18 ‘siti orfani’ con sinergia governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Grazie ad uno stanziamento di 14 milioni di euro (risorse interamente regionali) che vanno ad aggiungersi ai 51 previsti dal Pnrr, potranno essere bonificati i primi 18(aree potenzialmente contaminate dove non è individuabile il responsabile dell’inquinamento) in diverse province lombarde. Questo l?obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore al Bilancio, Marco Alparone, di concerto con quello all?Ambiente e Clima, Giorgio.“Si tratta -spiega- di interventi che i nostri territori attendono da decenni. Instiamo attuando un maxi piano di bonifiche che caratterizzerà le politiche ambientali e di rigenerazione urbana per molto tempo. In passato la sensibilità sui temi territoriali ...