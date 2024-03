Logistica | aperta LetExpo Alis | confronto a tutto campo sui trasporti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – Si èoggi la terza edizione di, a Verona, organizzata da, la realtà associativa di riferimento per l’intero comparto della(oltre 2500 realtà associate), del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa, in collaborazione con Veronafiere, patrocinata dal Ministero delle infrastrutture e dei, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.