Lodi | sul treno senza biglietto aggredisce tre persone Nel 2022 urlava “Allah Akbar” con una roncola in mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)– Era suldella linea S1 in partenza per Milano ma. Quando gli è stato chiesto di scendere si è rifiutato e all'arrivo della polizia ferroviaria avrebbe fatto resistenza, causando un ritardo di oltre un'ora per il. Avrebbe quindi aggredito uno degli agenti, per tre giorni di prognosi, quindi, portato in ospedale a Codogno per una visita psichiatrica, avrebbe colpito anche un'infermiera. Successivamente avrebbe colpito un altro poliziotto della questura di, per cinque giorni di prognosi. Per questo sabato mattina un libico di 27 annifissa dimora è stato arrestato dalla polizia di Stato aper resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e trattenuto in custodia cautelare in carcere in attesa del ...