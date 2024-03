L’occasione d’oro per guadagnare adesso e in pochi mesi coi BTP e che si ripresenterà solo tra moltissimi anni

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di martedì 12 marzo 2024) I tassi d’interesse sono in calo e i BTP potrebbero essere un’occasione per. Ecco come sfruttare questa opportunità anche se hai poca esperienza finanziaria. Negli ultimi, i rendimenti delle obbligazioni hanno iniziato a calare, invertendo la tendenza al rialzo che aveva caratterizzato il 2023. Questo calo è avvenuto nonostante i tassi di interesse stabiliti dalle principali banche centrali siano ai massimi degli ultimi. FED e BCE nell’ultima riunione hanno mantenuto fermo il costo del denaro. Ma questo scenario potrebbe presto cambiare e gli analisti del mercato monetario e gli economisti stanno scommettendo su un prossimo calo dei tassi di interesse. I BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) potrebbero rivelarsi una occasione di guadagno interessante in questo contesto....