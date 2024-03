Lo spread Btp-Bund sotto quota 130 | minimi da gennaio 2022

(Di martedì 12 marzo 2024) Lotra Btp escende per la prima voltai 130 punti base dall'inizio di febbraio. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali aggiorna i massimi da oltre due anni, posizionandosi a129 punti base. Il rendimento dei bond italiani, in calo di 4 punti base, scendeil 3,6% e si attesta al 3,58% in un contesto positivo per tutti i bond dell'Eurozona, i cui rendimenti sono in lieve ribasso in attesa del dato sull'inflazione americana.

Borsa, Europa debole in vista dell’inflazione Usa. A Milano nuove vendite su Tim: Juventus ko con il via all’aumento di capitale. Nuovo record per il Bitcoin oltre i 72mila dollari. Si rafforza lo yen con le attese per un rialzo dei tassi BoJ. Poco mosso il petrolio, spread stabile ...ilsole24ore