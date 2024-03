Lo scandalo dell’università siculo-bosniaca si evolve | legami con l’università iraniana connessa con Hezbollah

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Non c’è solo il caso dei rapporti con la Bosnia Erzegovina della fantomatica università Jean Monnet del prof. Salvatore Messina, che dispensava allo Steri lauree (probabilmente false) honoris causa a eminenti studiosi arabi. La George Washington University segnala la perniciosità delle relazioni dell’Ateneo palermitano con una università, la Al Mustafà International University di base a Qom, capitale teologica ed ideologica dell’Islam sciita. Pare che questa università sia un braccio operativo della Forza Quds, il ramo dell’intelligence. Questa istituzione pare venga usata non solo per fare propaganda ideologica ma anche per reclutare combattenti musulmani da spedire in giro per i vari teatri di guerra dove l’Iran è impegnato, dalla Siria al Libano, allo Yemen. Proprio ora che il governo italiano è impegnato nella missione Aspides ...