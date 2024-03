Lo hanno trovato morto La strana fine dell' uomo che denunciò Boeing

(Di martedì 12 marzo 2024) Èper cause ancora da accertare un ex dipendentenel bel mezzo di una causa legale contro la sua azienda: quali sono le accuse e la rispostaa multinazionale

Fermo, 11 marzo 2024 - carabinieri in prima linea nella lotta ai reati di strada conseguenti ai porti abusivi di arma e oggetti atti all’offesa. I militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio e delle ... (ilrestodelcarlino)

Scippatore di borse trovato e denunciato: I militari lo hanno cercato in centro paese, ma non hanno avuto successo. Invece, in periferia hanno trovato la borsa della donna, dalla quale mancavano i soldi e il cellulare. Accanto c'era un ...laprovinciacr

A Torino hanno trovato un maestro: il ritratto di Franco Ciani: (di Emiliano Latino). Socrate scriveva che l’insegnante mediocre racconta, il bravo insegnante spiega, l’insegnante eccellente dimostra. Il maestro ispira. E a Torino, Franco che ...pianetabasket

Un informatore della Boeing trovato morto negli Stati Uniti: Di Theo LeggettCorrispondente d'affari, BBC News11 marzo 2024Un ex dipendente della Boeing che aveva espresso preoccupazione per la qualità della ...iltarlopress