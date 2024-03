Liverpool | media locali | Micheal Edwards dg per gestire il dopo Klopp

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilsta iniziando a cercare il sostituto di Jurgen, che ha annunciato da pochi giorni l’addio a fine stagione. Secondo quanto riporta il Guardian, la proprietà dei Reds avrebbe convinto l’ex dsa tornarel’addio del 2022, in veste di direttore generale. Il favorito per il ruolo di direttore sportivo sembrerebbe essere Richard Hughes. Per quanto riguarda la panchina, Xabi Alonso è in pole position per tornare ad Anfieldla carriera da giocatore. SportFace.