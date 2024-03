LIVE Sinner-Shelton | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | ottavo complesso e un precedente amaro da cancellare

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Ben, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di. Sul cemento della California l’altoatesino è atteso dal difficile incrocio con l’americano, ci si gioca l’approdo ai quarti di un torneo prestigioso in cui il n.3 del mondo tiene a far bene. Sarà una partita difficile.è un tennista molto complicato da affrontare: mancino, grande colpitore da fondo e al servizio e in più con il pubblico a favore. Vedremo anche quale sarà la risposta emotiva del nostro ...

Sinner-Shelton in tv oggi, orario ATP Indian Wells 2024: programma ottavi e streaming: Nella notte italiana Jannik Sinner andrà a caccia di un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Alle 2.00 di domani, infatti, è in programma il match tra l'altoatesino e l'america ...oasport