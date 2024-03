LIVE Sci di fondo | sprint Drammen 2024 in DIRETTA | partita la qualificazione maschile | attesa per Klaebo e Amundsen

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:03 Curiosità per vedere di nuovo all’opera in Coppa Emil Iversen, campione del mondo della 50 km iridata di Oberstdorf (con un grande *). Il norvegese è stato assente per tutta la stagione, complice una condizione che ha sempre faticato a giungere.lacon Sossau (GER) 12:00 Spendiamo una parola per Elia Barp, che dopo una grande stagione, resta ai box in unache poteva essere adatta a lui. Per il veneto un calo di condizione, più che dovuto, in questo finale di stagione. 11:55 Nicole Monsorno correrà nella quinta batteria contro Gimmler, Myhrvold, Haegstroem, Lylympera e Melling. Sarà dura qualificarsi per la prima volta in carriera. 11:53 Alle 12:02 prenderà il via la garacon ...

Iconic sci-fi novel Neuromancer is coming to AppleTV+ – Read the book before the series starts: Neuromancer was Gibson’s debut novel and gained him the Hugo, Nebula and Philip K. Dick Awards for its accomplishments and world-building. It is credited with defining a genre in Sci-fi and dystopian ...independent.co.uk

LIVE Sci di fondo, sprint Drammen 2024 in DIRETTA: azzurri per sorprendere su una pista poco favorevole: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della storica e tradizionale sprint a tecnica classica di Drammen. Dopo le 50 chilometri di Oslo, l ...oasport

Turismo, sulle Alpi in ripresa vacanze sugli sci ma non sugli Appennini: Lo rileva Assoturismo-Confesercenti segnalando all'Adnkronos l'andamento della stagione invernale ...adnkronos