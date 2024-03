LIVE Sci di fondo | sprint Drammen 2024 in DIRETTA | Monsorno si ferma in semifinale | è decima! Doppietta norvegese con Klaebo e Skistad

Leggi tutta la notizia su oasport

15.44: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle gare del week end da Falun. Buon pomeriggio! 15.43: Doppia vittoria, dunque, sulla neve di casa a. Si imponetra le donne, precedendo Svahn e Brennan e vincetra gli uomini davanti ai compagni Taugboel e Northug. Per l'Italia buon risultato di Nicole, che ha chiuso al quinto posto la prima batteria, quindi decimo posto complessivo 15.41: TRIPLETTA! VINCECOME DA PRONOSTICO! Secondo posto per Taugboel e terza piazza per Northug. Primo de resto del mondo, il canadese Cyr, quarto 15.40: Jouve davanti in discesa 15.33: Tra poco il via della finale maschile con i ...