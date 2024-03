LIVE Sci di fondo | sprint Drammen 2024 in DIRETTA | azzurri per sorprendere su una pista poco favorevole

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella storica e tradizionalea tecnica classica di. Dopo le 50 chilometri di Oslo, la Coppa del Mondo di sci diapproda in un altro vero e proprio tempio della disciplina. È una gara spartiacque per entrambe le Sfere di Cristallo! Al femminile, Linn Svahn ha l’occasione di portarsi sotto i 100 punti di svantaggio su Jessie Diggins. Alla vigilia, il margine dell’americana è sceso a 159 lunghezze. Nell’ultimadisputata, l’atleta del Minnesota non si è qualificata, e oggi è obbligata a farlo se vuole vincere la Coppa. La qualificazione, ricordiamo, assegna punti e difficilmente Svahn sarà fuori dalle prime, così come è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.55 13:33 Campenaerts transita per primo sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-STRUFF (3° match dalle 19:00) 15-15 Rovescio in rete dopo il servizio. 15-0 Parte con un dritto vincente la ... (oasport)

LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2024 in DIRETTA: un Klaebo superiore chiude il cerchio e riapre la Coppa! Eroico 7° Pellegrino: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una splendida Diretta LIVE, purtroppo c'è solo una 50 chilometri a stagione, ce la faremo bastare. Un saluto sportivo a tutti gli amici di OA Sp ...oasport

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2024 in DIRETTA: Shiffrin subito in testa, ottima Brignone. Alle 13.30 la seconda manche: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 124.23. Torna al successo Mikaela Shiffrin che rifila 1"25 alla croata Ljutic, terza Gisin a 1"35. 14.22: La buona notizia è che Mar ...informazione

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2024 in…": ARE - Saltato anche il gigante, Mikaela Shiffrin rientra per il finale di stagione nello slalom di Are. Una prima manche con un paio… Leggi ...informazione