LIVE Paolini-Potapova | WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA | tra 10? si parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LADI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) 18:50 Le quote indicano l’azzurra come favorita. Può esserlo, ma servirà la versione diche abbiamo ammirato nell’ultimo mese. La russa ha un tennis esplosivo e molto pericoloso, ma come Kalinskaya può regalare e tanto. 18:46 L’azzurra ha ottime chance di giungere di nuovo in semifinale in un torneo così importante. Di fronte oggi Anastasia, russa, che occupa la 33esima posizione mondiale. 18:40 Tra circa 20? scenderanno in campo. Il match vale i quarti di finale del WTA 1000 di...