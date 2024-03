LIVE Paolini-Potapova 5-7 | 6-0 | 3-6 | WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA | chiude la russa | l’azzurra paga le tante fatiche ed esce con rimpianti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LADI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) Siqui ladello sfortunato match di, ricordandovi che una lunga notte di tennis attende i lettori di OA Sport. Ci sarà il ritorno di Matteo Berrettini a Phoenix non prima di mezzanotte, nonché Sinner-Shelton. Un saluto sportivo per ora! 21:02 Si ferma qui la corsa del, che aveva l’occasione concreta ed era considerata favorita dai bookmakers per arrivare in semifinale nel suo “spot” di tabellone. La ritroveremo nel WTA 1000 di Miami, che la vedrà ancora dotata di un’ottima testa di serie che le ...