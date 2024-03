LIVE Paolini-Potapova 5-7 | 6-0 | 2-3 | WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA | break di vantaggio perla russa nel 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LADI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) 3-2 Ancora con la prima! Importantissimo turno di servizio, da qui può di nuovo ripartire l’azzurra! 40-15 VOLA VIA il dritto! 30-15 Ace (1°)! 15-15 Dritto vincente di. 15-0 Non passa il dritto, deviato dal nastro, della. 3-1 Game veloce. Siamo al punto di non ritorno, questo game al servizio deve essere vinto. 40-0 Prima vincente. 30-0 Torna a mettere a segno un vincente di dritto. 15-0 FRETTA! Con il rovescio lungolinea di. 2-1 Dritto in rete di, purtroppo c’è il. Sale ...