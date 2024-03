LIVE Paolini-Potapova 5-7 | 2-0 | WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA | nuovo break dell’azzurra | che adesso deve concretizzare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LADI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) 30-30 NON CI VOGLIO CREDERE. Risposta sulla seconda in CHOP, che decolla e va fuori. 15-30 Noo esce il rovescio in palleggio. 15-15 Dolorosa questa volèe in rete. Ottimo l’attacco in contro tempo di dritto, era solo da appoggiare. 15-0 Si stampa in rete il dritto in risposta di. 2-0 DOPPIO FALLO (3°)! Seconda 40-A Profondissimo il dritto di Jasmine, sbaglia ancora la russa. 40-40 Dritto in rete di! 40-30 Non supera la rete il recupero di rovescio di. Bel lungolinea della russa. 30-30 Fantastica CATENATA lungolinea di dritto dell’italiana! Da ...