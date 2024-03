LIVE Paolini-Potapova 1-0 | WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA | iniziato il match! In palio quarti di finale e un altro salto in avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON DALLE 2.00 DI MERCOLEDÌ 13 MARZO LADI BERRETTINI-GASTON (non prima di mezzanotte) 40-0 Rovescio in rete di. 30-0 Fantastica l’azzurra a prendere la rete dopo uno straordinario scambio da fondo. L’approccio di volo si ferma in rete. 15-0 Ottimo rovescio lungolinea di. 1-0 Dritto profondo dietro il servizio! Si salva da 0-30 nel 1° gioco la toscana. 40-30 Si era difesa alla grande ma ha sbagliato un comodo dritto con la palla bassa. 30-30 Risposta out della russa. Tira tutto sin dall’inizio del punto. 15-30 Si ferma sul nastro il dritto di. 0-30rovescio in rete. 0-15 Lungo ...