LIVE Nardi-Djokovic 6-4 | 3-6 | 4-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel 3°

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 4-2 FANTASTICO ROVESCIO LUNGOLINEA, A TUTTO BRACCIOOTTIENE IL! 15-40 Prima vincente. 0-40 Si insacca sul dritto. Grave errore in palleggio. TRE PALLE! 0-30 Altra pallata di rovescio sulla riga. 0-15 NOO DRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI. Sta sfornando vincente da ogni lato del campo Luca.non sa più cosa fare. 3-2 Ancora a rete a prendersi il punto! 40-15 Prende la rete e chiude. 40-0 Non trova la risposta di rovescio il serbo. 30-0 Ennesimo scambio di “pittino” vinto da Luca, va matto. 15-0 Meraviglioso rovescio dopo il servizio del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 2-1 NON CI CREDO. Si ferma Nardi sulla seconda, pensando fosse fuori. E’ buona, ne viene ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 40-40 Scambio velocissimo, Djokovic lo butta via con una smorzata a mala pena a rete. A-40 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 2-2 Non trova la risposta di rovescio Nardi. 40-30 Prima vincente. 30-30 Stecca il rovescio ... (oasport)

LIVE Nardi-Djokovic, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro deve giocare libero contro il n.1 del mondo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUNE DALLE ORE 19.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-GAUFF DALLE ORE 19.00 ITALIANE CLICCA QUI ...oasport

Nardi-Djokovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming: Arriva per Luca Nardi la sfida più importante della carriera, quella con Novak Djokovic. Il classe 2003 di Pesaro, a Indian Wells, giunge oggi da lucky loser al confronto più ambito. Giocherà con il n ...oasport

Diretta Indian Wells 2024/ Nardi Djokovic streaming video tv: Musetti e Bronzetti eliminati (oggi 11 marzo): Diretta Indian Wells 2024 Musetti Rune, Nardi Djokovic streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match validi per il torneo di tennis Masters 1000.ilsussidiario