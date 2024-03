LIVE Nardi-Djokovic 6-4 | 0-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | match surreale | torna sotto l’azzurro nel 2° Ha l’occasione della vita

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 2-1 NON CI CREDO. Si fermasulla seconda, pensando fosse fuori. E’ buona, ne viene fuori una palla corta, su cuiattua una controsmorzata ma, sul recupero del, èa fermarsi. Il serbo pensava cheperdesse il punto di default perché si è fermato, non ha ragione. 40-A Ennesimo rovescio sbagliato, questo addirittura lungolinea. QUINTA PALLA BREAK 40-40 Stecca la risposta di rovescio sulla seconda. 10? di game 40-A Smorzata di, che poi mette di poco largo il passante di rovescio. 40-40 Ancora la prima! 40-A FANTASTICO dritto vincente dal centro stretto di! ...

