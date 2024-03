LIVE Nardi-Djokovic 6-4 | 0-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | break da 40-0 subito dal pesarese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 40-A In rete un altro rovescio, incredibile! Palla del contro-. 40-40 Scambio lungo a tutta velocità, sbaglia prima il serbo che ancora si scompone con il dritto. 40-30 Splendida smorzata di rovescio, perfetta, di. 30-30 Ace (4°). 15-30 Benesulla diagonale di dritto, in rete il dritto in allungo di. 15-15 Prima vincente. 0-15 Dritto in rete dopo il servizio, gratuito di. 2-0 In rete il rovescio di Luca,da 40-0. 40-A Altra strana smorzata direcupera dalla parte in cui si trovava il serbo che ringrazia. Prima palla ...