LIVE Nardi-Djokovic 6-4 | 0-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di un set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 40-40 Doppio fallo (2°). 40-30 Nastro serbo. 40-15 Strappa di dritto. 40-0 Dritto dopo il servizio che lascia fermo, che davvero non supera mai la metà campo in risposta. 30-0 BENE! Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente dioggi non sta rispondendo mai. 1-0 Prima vincente. 40-15 In rete il rovescio in contenimento di. 30-15 Altro strano errore di rovescio. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Largo il rovescio di Luca. Toilet break6-4! Pubblico in delirio per il 1° set chiuso dall’, con un’altra prima vincente, ...