LIVE Nardi-Djokovic 1-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | iniziato il match di 3° turno

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI MUSETTI-RUNE LA CRONACA DEL DOPPIO SINNER/SONEGO 1-1 Un altro! Bel primo game al servizio dell’azzurro. A-40 Servizio vincente. 40-40 Doppio fallo (1°). 40-30 Lavora ai fianchi l’azzurro, che raccoglie l’errore di dritto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Risposta forte al centro didi rovescio. 30-0 Altro dritto vincente, in diagonale. 15-0 Servizio e dritto! 1-0 Scappa il rovescio a. 40-30 Seconda morbida, stecca di rovescio l’azzurro. 30-30 Risposta rapida di dritto di! 30-15 Prima vincente. 15-15 Seconda vincente di. 0-15 Ritmo altissimo dicon il dritto, forzato in corridoio il dritto del serbo Novakal servizio 02:01 Giocatori ...

23.50 Se il giovane azzurro continua a giocare così, può sicuramente pensare di mettere in campo una stagione di LIVE llo. Per lui è la prima volta al terzo ...

LIVE Nardi-Djokovic, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l'azzurro deve giocare libero contro il n.1 del mondo

Nardi-Djokovic, diretta Indian Wells: orario e dove vedere il tennis in tv: Nardi-Djokovic, match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma a partire dalle ore 02.00 di martedì11 marzo. Il match del tennista azzurro sarà trasmesso in diretta ...tuttosport

Nardi-Djokovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming: Arriva per Luca Nardi la sfida più importante della carriera, quella con Novak Djokovic. Il classe 2003 di Pesaro, a Indian Wells, giunge oggi da lucky loser al confronto più ambito. Giocherà con il n ...oasport