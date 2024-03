LIVE Barcellona-Napoli 2-1 | Champions League calcio 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51undavvero spettacolare, blaugrana avanti due rete con ilche riesce ad accorciare il risultato con una grande azione corale. A tra poco per il secondo! 47?il2-1. 45? Giallo per Juan Jesus, fallo su Gundogan in ripartenza. 43? Giallo per Yamah, fallo tattico. 41? Controllo e destro di Lewandowski chefuori. 39? Fermin Lopez con il sinistro manda alto il pallone. 37? Kvaratskhelia a giro non trova la porta. 35? Miracolo di Ter Stegen su un colpo di testa a botta sicura di Di Lorenzo. 33? Lobotka anticipa Lewandowski in area di rigore. 31? ...

TMW - Lazio, Lotito a Formello con lo staff di Sarri e la squadra, le ultime: Claudio Lotito è appena arrivato a Formello per affrontare la crisi che da questo pomeriggio si è aperta in casa Lazio dopo le dimissioni presentate da Maurizio Sarri. Il presidente biancoceleste inna ...napolimagazine

LIVE Barcellona-Napoli 2-1, Champions League calcio 2024 in DIRETTA: Rrahmani accorcia le distanze: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37' Kvaratskhelia a giro non trova la porta. 35' Miracolo di Ter Stegen su un colpo di testa a botta sicura di Di Lorenzo. 33' Lobotka anticipa Lewandowski in ...oasport

Gol Cancelo: tap in decisivo dell’ex Juve in Barcellona Napoli – VIDEO: Gol Cancelo: tap in decisivo dell’ex terzino della Juve in Barcellona Napoli dopo il palo di Raphinha – VIDEO Cancelo ha messo il timbro in Barcellona Napoli segnando il gol del momentaneo 2-0 al 17' ...juventusnews24