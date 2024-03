LIVE Barcellona-Napoli 0-0 | Champions League calcio 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno dellain corso. 20.50con la formazione titolare con Traoré a centrocampo. 20.45 Emergenza completa a centrocampo per il, fuori Pedri, Gavi e De Jong. 20.40 Si ridall’uno a uno dell’andata, ricordiamo che non esiste più il vantaggio del gol in trasferta, quindi in caso di pareggio si andrà ai supplementari. 20.10 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia 20.05 ...