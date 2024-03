Lite De Laurentiis-Sky | interrotta l’intervista di Politano | VIDEO

(Di martedì 12 marzo 2024)in diretta tra Aurelio Dee Sky. “Con voi non può parlare”: il presidente del Napoli interviene in diretta mentre Matteosta parlando ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona, interrompee si allontana con il giocatore. Inutile l’intervento del giornalista che domanda “come con noi non può parlare?“: domanda inevasa con il presidente del Napoli che si allontana con il calciatore non prima di rimproverare forse qualche suo collaboratore, spintonando anche il cameraman, che ha rischiato di cadere a terra. La nota di Sky dopo l’episodio “Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo ...

De Laurentiis: super premio per battere il Barcellona. Il motivo Beffare la Juve per il Mondiale per Club: De Laurentiis: super premio per battere il Barcellona. Il motivo Beffare la Juve per il Mondiale per Club: Il Napoli o meglio il suo presidente e patron Aurelio De Laurentiis le sta provando tutte per assicurarsi la qualificazione al prossimo Mondiale per Club Fifa 2025 che significherebbe un`esplosione di ...

Calzona studia in silenzio, De Laurentiis sogna il mondiale Usa con i superpremi: Calzona studia in silenzio, De Laurentiis sogna il mondiale Usa con i superpremi: L’allenatore sa già come marcare il fenomeno Jamal ma preoccupa la difesa. Il presidente si batte per l’improbabile stadio a Bagnoli ...

Napoli, De Laurentiis rompe con Dazn: "Parleremo soltanto con Sky e Rai": Napoli, De Laurentiis rompe con Dazn: "Parleremo soltanto con Sky e Rai": Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sono diventate immediatamente virali nel post Napoli-Juventus: “Da questo momento abbiamo chiuso con Dazn, parleremo soltanto con Sky e Rai”, ha annuncia ...