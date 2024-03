Lite ADL-Sky | arriva la stangata dalla UEFA | il provvedimento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024)no le prime conseguenze per Aurelio De Laurentiis dopo l’intromissione vista a Sky. La reazione dellaa quanto fatto dal patron azzurro. Ha trovato nuovamente il modo di far parlare di se Aurelio De Laurentiis, distogliendo, se possibile, l’attenzione da un big match di Champions League del calibro di Barcellona-Napoli. Immediatamente dopo la conferenza stampa tenutasi al Montjuic con protagonisti mister Calzona e Matteo Politano infatti, il patron azzurro si è reso protagonista di un siparietto tristemente comico in onda su Sky, prelevando con fare arrabbiato il calciatore da un’intervista a carico di Massimo Ugolini. “Non può parlare“, le parole di ADL, in grado di fare il giro del mondo e dire anche alle orecchie della, intervenuta sul caso ed in risposta al presidente dei partenopei. La ...