Liste d’attesa chiuse | Ma io ho un’urgenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) PISTOIA Ha urgente bisogno di un intervento per la cataratta agli occhi, ma al momento lepre chirurgiche del San Jacopo risultano. E’ la denuncia del 57enne Massimo Carmagnini che, da fine febbraio, tenta disperatamente di avere un appuntamento con i medici dell’ospedale di Pistoia. Che sia richiesta on line o di persona, il risultato è sempre lo stesso: ", la chiameremo noi". "Ho effettuato una visita il 26 febbraio – racconta – e mi hanno diagnosticato una cataratta matura che necessita di intervento urgente. Da quel giorno ho provato a prenotare una visita pre chirurgica sia dal portale on line che recandomi di persona all’accettazione ma mi è stato detto che leper questo tipo di intervento al momento sono. Ho ritentato in questi giorni, ...