L’Isola dei Famosi 2024 | le indiscrezioni sui concorrenti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 12 marzo 2024)dei, è pronta a tornare in primavera. La conduzione vedrà un cambio significativo con l’insediamento di Vladimir Luxuria. Questa modifica rappresenta solo una delle novità, insieme ad altri ritocchi al format.dei: l’indiscrezione sul cast Con l’avvicinarsi dell’edizionededeiiniziano a circolare voci sul nuovo cast del reality, che diverrà prossimamente la nuova attrazione delle serate Mediaset, una volta che si concluderà il Grande fratello. Un’edizione che non mancherà di novità, a cominciare dalla conduzione, che quest’anno è stata affidata a Vladimir Luxuria, la quale cambierà i confortevoli panni dell’opinionista per quelli più sfidanti del conduttore. Il ruolo di opinionista sarà svolto ...