L’ira di Antonella Viola | quella casa per i tunisini l’ho comprata io | ma Caritas e Cgil si prendono i meriti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) L’immunologatorna a far parlare di sè, ma non per questioni sanitarie, ma per una singolare rivendicazione. La scienziata divenuta famosa per i suoi interventi, non tutti felicissimi, durante la pandemia, ha infatti scritto un post su Facebook per rivendicare la sua beneficenza. Una scelta poco elegante, visto che la beneficenza non andrebbe firmata, ma dettata dal fatto cheavevano “messo la firma” sulla sua iniziativa di solidarietà. L’immunologarivela le molestie subite: “Vittima di un ricatto sessuale da un professore” Assieme al marito, in modo fino a due giorni fa riservato, l’immunologa aveva compratoa una famiglia tunisina, con prole, costretta a dormire in auto, non trovando niente da affittare in ...