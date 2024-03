L’intervista Donzelli | le matite dell’Abruzzo sono quelle della maggioranza silenziosa della nostra nazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Abruzzo partita chiusa. Avversari ridimensionati. Centrodestra rinvigorito. Alleanza di governo solida. E ora si pensa alle europee. Giovanninon nasconde la sua soddisfazione: “Quando dai cittadini arriva una conferma è sempre un momento importante”, dice. La vittoria in Abruzzo vi ha messo di buonumore? C’è una serena soddisfazione. Sapevamo che Marsilio aveva fatto un buon lavoro ma quel voto è stata anche una conferma a livello nazionale per il governo. E’ importante che i cittadini esprimano il loro consenso. Il buonumore è anche conseguenza di tutto ciò che a sinistra hanno raccontato. Abbiamo sentito di tutto: hanno detto che l’Abruzzo sarebbe stato l’OhioMeloni, che era finita la luna di miele, che era arrivato il momento del centrosinistra, che il campo largo era invincibile. Ma poi in democrazia votano i ...