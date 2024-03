L’Inter tira le somme dopo la rifinitura | Inzaghi valuta! Thuram ‘bersagliato’

(Di martedì 12 marzo 2024)ha terminato laad Appiano Gentile alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid. Simoneragiona sull’undici, mentreè stato preso di mira dai compagni. ULTIME ? Clima sereno e distensivo ad Appiano Gentile. Ha detto questo laterminata in casa Inter. Nel pomeriggio la partenza verso Madrid e domani la grande sfida di ritorno contro l’Atletico al Civitas Metropolitano.l’undici da schierare, con due nodi da sciogliere: Acerbi o de Vrij, Dumfries o Darmian. Probabilmente saranno due ballottaggi che se li terrà fino a domani. Intanto, Marcusè stato preso di mira in maniera scherzosa dai propri compagni di squadra. Il francese è stato bersagliato dai vari Barella e Dimarco, creando ...

Kensington Palace ha pubblicato una foto della principessa Kate , la prima ufficiale dopo l’operazione di metà gennaio, ma l’immagine è stata pubblicata in tarda serata dall’AFP e da altre agenzie di ... (tpi)

Nella giornata di ieri domenica 10 marzo, Kensington Palace ha pubblicato una foto della principessa Kate , la prima ufficiale dopo l’operazione di metà gennaio, ma l’immagine è stata pubblicata in ... (tpi)

Kate Middleton, la foto è stata ritoccata? Ecco cosa non torna. Leggi tutto Kate Middleton, i dubbi sulla foto post operazione: è stata creata con l’Ai? su Donne Magazine. (donnemagazine)

Pronostico Atletico Madrid-Inter: ritorno ottavi di finale Champions League: L’Inter è imbattuta da sette partite in UEFA Champions League dopo aver perso la finale della scorsa stagione contro il Manchester City (V4 P3). -L’Atletico Madrid non ha tentato un solo tiro in porta ...betitaliaweb

Inter, il rinnovo di Lautaro entra nel vivo: summit a Madrid con il suo agente: L`Inter ha tra le proprie fila uno dei centravanti più forti al mondo e come tale ha intenzione di valorizzarlo anche dal punto di vista economico, nonostante.calciomercato

Inter e Lautaro Martinez a Madrid, trattative contrattuali: Inter sono pronti a tenere trattative contrattuali con il capitano e capocannoniere Lautaro Martinez a Madrid quando la squadra vola in faccia Atletico mercoledì sera, nel ritorno degli ottavi di fina ...informazione