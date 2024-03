L’Inter è pronta a diventare la squadra più costosa della Serie A

(Di martedì 12 marzo 2024)sta dominando la stagione, e ha già pronti i colpi per restare ai vertici in futuro. Ma i costi di gestione si dovranno necessariamente alzare. La pratica scudetto sembra ragionevolmente già archiviata, anche se siamo solo a inizio marzo, e domani serasi giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Domani il vertice tra la società e l’agente del Toro, che vuole trascinare i suoi nel G8. E contro l’Atletico è quasi... un ex: Lautaro è Madrid domani sera, perché l’Inter europea che insegue l’ingresso nel G8 del ... Per una parte di questi - proprio come sta avvenendo per Barella - la società è pronta a legarli al cammino ...gazzetta

Inter, cresce il monte ingaggi dei nerazzurri: Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter si prepara a un nuovo aumento del monte ingaggi per la prossima stagione, passando dagli attuali 119 milioni lordi a 132,2 milioni. Questo aumento non è solo d ...sportpaper

Inter, pronto un ingaggio di 4.5 milioni di euro netti per Zielinski: L' Inter in vista della prossima stagione punterà su due giocatori che arriveranno a costo zero. A tal proposito la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli stipendi in casa Inter per la prossima ...areanapoli