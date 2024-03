L' intelligenza artificiale si abbatte sulla pensione | addio assegno? Perché può collassare il sistema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)e gettito fiscale. Quale nesso? In Italia l'Imposta sui redditi delle persone fisiche, la cosiddetta Irpef, raccoglie circa 200 miliardi di euro l'anno; e di questi oltre l'80% deriva dalla tassazione dei redditi da lavoro. Mentre ilpensionistico si regge annualmente su oltre 250 miliardi di euro. La domanda, oggi, è: se i robot, come si presume, prenderanno il posto di molti lavoratori, quale sarà l'impatto sulle entrate pubbliche? A fare questo ragionamento è il Messaggero, che fa riferimento proprio all'Italia visto che il nostro è tra i Paesi europei che stanno invecchiando di più. E che quindi avrebbe maggiore interesse ad affrontare l'argomento. Se la forza lavoro diminuisse per via dell', questo potrebbe avere conseguenze disastrose sui ...