L’intelligenza artificiale può rivelare informazioni inedite sulla genetica e sul cuore

(Di martedì 12 marzo 2024) Un recente studio condotto dall'Università di Manchester, in collaborazione con l'Università di Leeds, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche di Santa Fe in Argentina e IBM Research di Almaden in California, ha sfruttato l'intelligenzaper esplorare le basi genetiche che influenzano la struttura del ventricolo sinistro del. Pubblicatorivista Nature Machine Intelligence, lo studio si è concentrato sull'identificazione dei complessi fattori genetici che influenzano le caratteristiche anatomiche del. Per prima cosa, si sono esaminate oltre 50.000 scansioni di risonanza magnetica delprovenienti dalla UK Biobank, utilizzando tecniche sofisticate di apprendimento profondo non supervisionato, in modo che fossero classificate in gruppi direttamente ...