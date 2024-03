L’intelligence Usa sgonfia la “minaccia” iraniana su programma nucleare e Hamas

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di martedì 12 marzo 2024)Usa non ritiene che l’Iran stia sviluppando unatomico capace di portarlo in tempi brevi alla creazione di un ordigno funzionante e non vede la lunga mano di Teheran dietro gli attacchi del 7 ottobre diin Israele. Parola dell’organo di coordinamento delUsa, l’Office of the Director of National Intelligence presieduto InsideOver.