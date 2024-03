L’innovazione nell’Unione europea a misura d’uomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblichiamo l’intervento di Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente quarta Commissione Politiche Ue Senato, pubblicato da Il Sole 24 nella giornata di martedì 12 marzo. Sono da pochi giorni entrati in vigore il Digital Service Act (DSA), regolamento sui servizi digitali e il Digital Market Act (DMA), regolamento sui mercati digitali, due ulteriori step raggiunti nella “gestione” normativa deltecnologica e atti da tempo al centro dei lavori parlamentari, anche della quarta Commissione che presiedo. L’Unioneè da anni in prima linea nel definire il framework legislativo in materia di digitale nel nome dei principi del suo statuto valoriale. Grazie ai DSA, gli utenti minorenni di Instagram o TikTok oggi non possono più vedere annunci pubblicitari basati sui loro dati personali. O ancora, con l’applicazione del DMA, Microsoft non ...