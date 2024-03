L’influencer Andrew Tate arrestato in Romania per aggressione sessuale

(Di martedì 12 marzo 2024)e suo fratello Tristan sono stati arrestati incon l’accusa di reati sessuali nel Regno Unito. Lo ha reso noto la polizia rumena che ha dichiarato in un comunicato di aver eseguito “due mandati di arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie del Regno Unito per la commissione di reati sessuali, di sfruttamento di persone sul territorio del Regno Unito”. Il portavoce diha confermato che la coppia è stata arrestata. I fratelli sono in attesa di giudizio incon accuse separate di traffico di esseri umani, stupro e formazione di un gruppo criminale per lo sfruttamentodelle donne. Quattro donne avevano denunciatoalle autorità britanniche per presunte violenze sessuali e abusi fisici, ma il Crown Prosecution Service ...

