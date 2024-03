(Di martedì 12 marzo 2024) I prezzi al consumo negli Stati Uniti insono saliti al 3,2%,ledegli analisti che scommettevano su +3,1% e del dato di gennaio (+3,1%). Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,4%, come previsto dal mercato. L'indice core, al netto di energia e alimentari, è salito del 3,8%, oltre ledegli analisti che scommettevano su un +3,7%.

I dati congiunturali americani orienteranno le decisioni della Fed. Scatta Leonardo dopo il piano, occhi su A2a e Generali. Euro poco mosso, petrolio in rialzo. Spread in calo verso 130 punti (ilsole24ore)

Borsa Milano sale in attesa di inflazione Usa, bene banche, Generali, rallenta Leonardo: MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue in cauto rialzo, in linea all'andamento degli altri listini europei e del movimento positivo dei futures sugli indici di Wall Street. Gli investitori attendon ...msn

Rendimenti dei titoli del Tesoro USA prima dei dati sull'inflazione al consumo: Rendimenti e prezzi si muovono in direzioni opposte. Un punto base equivale allo 0,01%.

L'inflazione Usa a febbraio al 3,2%, sopra le attese: I prezzi al consumo negli Stati Uniti in febbraio sono saliti al 3,2%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +3,1% e del dato di gennaio (+3,1%). Su base mensile i prezzi sono saliti ...ansa