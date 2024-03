L’infettivologo Galli risponde ai pm | “Non ho pilotato nessun concorso | ho la fama di essere imparziale”

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 – Un infettivologo “”, lontano “da alcun favoritismo” e “senzaprofessore universitario in famiglia”: sono queste le difese di Massimo, infettivologo e docente alla Statale di Milano, le cui idee e regole sono state ampiamente seguite (e alle volte discusse) durante la pandemia di Covid-19. Da fine 2021, l’ex primario del Sacco è indagato dalla procura di Milano per falso ine turbativa d'asta in un'inchiesta su concorsi universitari truccati: nel novembre 2022 la procura ha chiesto (e ottenuto) il processo. Durante l’udienza odierna, alla prima domanda posta in aula nel corso del suo interrogatorioha negato di aver truccato concorsi, dichiarando dispesso chiamato come commissario ai concorsi “perché avevo ...

