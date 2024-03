Lindsay Lohan in trattative per entrare a far parte del MCU?

(Di martedì 12 marzo 2024) Secondo alcune recenti indiscrezioni la star di Mean Girls,, sarebbe in trattive pera fardel Marvel Cinematic Universe. Negli ultimi giorni si è diffusa in rete la voce secondo cui la star di Mean Girls,, sia in trattativa pera fardel Marvel Cinematic Universe. L'attrice, la cui vita privata ha fatto spesso notizia, è tornata alla ribalta dal 2021. Ha firmato un accordo con Netflix per recitare in una serie di commedie romantiche (Falling for Christmas del 2022 è stato il suo primo ruolo cinematografico importante in oltre un decennio) e apparirà anche nel sequel di Quel pazzo venerdì della Disney, al fianco di Jamie Lee Curtis. Tutto questo potrebbe portarla ad ottenere …

