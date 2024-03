“L’Incidente” | il film di Giuseppe Garau al cinema | presentazione a Bologna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 12 marzo 2024)– Sarà presentato alModernissimo della Cineteca diil 14 marzo alle ore 19.30 “”, opera prima di. La pellicola, girata interamente in pellicola 16 mm, e realizzata prettamente a Torino, vede nel cast: Giulia Mazzarino, Anna Coppola, Toni Pandolfo, Nathalie Bernardi, Alice Dente, Elena Savio e Betani Mapunzo. Prodotta e distribuita da Storia del Fantasma, con la produzione esecutiva di Cristina Trio,ha recentemente concluso un tour nordamericano con un notevole successo. Il, infatti, è stato presentato in tre festival, portando a casa due prestigiosi premi: il Grand Jury Prize 2024 allo SlamdanceFestival e il Best Feature 2024 al Pendance...